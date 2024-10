Zaalvoetbaldames Libertas krijgen les in effectiviteit

Jouke Dantuma

DRIEZUM - Een ingestudeerde vrije trap van FC. Marlène leidde al na twee minuten tot de openingstreffer van Kyara de Bruin. Vervolgens kreeg Libertas vijf grote kansen op de gelijkmaker. Vooral de kans van Silke van der Wal, na een prachtige één twee tussen Thirza Leistra en Sam Bosma, had meer loon verdiend. Maar ook Marlène bleef in de tegenstoten gevaarlijk. Dit leidde tegen alle verhoudingen tot de 2-0 door een doelpunt van Amy Visser. Even later stierf weer een prachtige aanval van Libertas in schoonheid.

Marlène daarentegen wist vervolgens voor de derde keer het doel te vinden. Wederom uit een standaard situatie. Nu was het Lotte Hopma die af mocht drukken. Eindelijk kreeg Libertas loon naar werken. Een indrukwekkende solo van uitblinker Sam Bosma eindigde bij Esther Dekker die de 3-1 aan liet tekenen.

Na een niet geconstateerde handsbal van Aaike Verschoor belandde de bal in de tegenaanval door Simone Hand op de paal. Silke van der Wal bracht de spanning met een van richting veranderd schot nog voor de rust terug. De laatste kans van de spectaculaire eerste helft was voor Aaike Verschoor, maar keepster Veselina Bukina redde fraai.

Libertas kon in de tweede helft het hoge niveau voor rust niet continueren. Ondertussen begon het te regenen in sporthal Waardergolf: gele kaarten voor Libertas en tienmetertrappen tegen de Damwâldsters. In 67 seconden trakteerden de scheidsrechters Libertas op vijf directe vrije trappen. Een record dat opgenomen wordt in het Guiness book of records.

Uit een vrije trap vergrootte Simone Hand de voorsprong van de Noord-Hollanders tot twee doelpunten. Jildou Koning had het leed wat kunnen verzachten maar miste twee keer oog in oog met keepster Jacky Reus. Weer scoorde FC. Marlène uit een corner. Nu was het Aaike Verschoor die van afstand Veselina Bukina verraste. Zoyla Barendse raakte daarna de paal. Een tien meter trap van Simone Hand leidde tot de 6-2.

Het sierde Libertas dat men bleef strijden voor een goed resultaat. Marissa Elzinga raakte de paal en Sam Bosma schoot nog keihard voorlangs. Een benutte strafschop van Amy Visser, na hands van Sam Bosma, bepaalde de eindstand op 7-2. Uithuilen en volgende week thuis tegen Middelburg proberen revanche te nemen.