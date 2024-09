Boek over 100 jaar Auto- en Touringcarbedrijf De Jong

DAMWALD - Op 4 oktober verschijnt het boek "Van Autogarage Kruisweg naar Auto- en Touringcarbedrijf De Jong, 1922/1925 - 2025" van Eildert Duijff. Het eerste exemplaar van het boek is bestemd voor burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel.

Na de Eerste Wereldoorlog begon de autobus aan zijn grote opmars. Rond 1925 waren er in Fryslân al ongeveer 100 kleine en iets grotere busondernemers. Vaak hadden ze maar één of enkele bussen. De meesten exploiteerden één of twee lijn-/marktdiensten. Ook verhuurden ze hun bussen aan groepen.

M.C. de Jong in Murmerwoude was één van deze pioniers. Omdat ze elkaar vaak fel beconcurreerden ging de overheid al snel via vergunningen regulerend optreden. Mede daardoor waren er in 1939 minder dan 50 busondernemers in Friesland overgebleven.

Het auto- en touringcarbedrijf van De Jong Tours is één van de weinige Friese (bus)bedrijven uit die pionierstijd dat na 100 jaar nog steeds bestaat. In het rijk geïllustreerde boek "Van Autogarage Kruisweg naar Auto- en Touringcarbedrijf De Jong, 1922/1925 - 2025" wordt de geschiedenis van dit familiebedrijf beschreven.

Auteur Eildert Duijff publiceerde eerder onder andere een boek over de 100-jarige busgeschiedenis van Schiermonnikoog en daarnaast diverse artikelen over busvervoer. Het boek kost € 19,50. Het is te koop bij Auto- en Touringcarbedrijf De Jong (tel. 0511-421 282) en verder bij de Primera Van der Weg in Damwâld en de webshop van uitgeverij Wijdemeer.