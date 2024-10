Titelfavoriet Be Quick 1887 komt met puntendeling goed weg bij Broekster Boys

sportnieuws ma 30 september 2024, 14.01

DAMWALD - In de eerste thuiswedstrijd van deze competitie trof Broekster Boys opnieuw een ploeg met promotie aspiraties. Na de winstpartij vorige week tegen PKC, (die in de top 3 wil eindigen) kwam Be quick 1887 nu op bezoek. De ploeg degradeerde uit de 4 e divisie en wil het liefst dit jaar de stap terug gaan maken. Met een uitgebalanceerde selectie is Be Quick voor velen dan ook dé titelfavoriet.

Vooraf aan de wedstrijd werd stilgestaan bij het overlijden van 3 mensen die veel voor Broekster Boys betekende hebben. Roel Buwalda overleed begin deze maand. Hij was in het verleden, net als later zijn twee zoons, actief als bestuurslid bij Broekster Boys. Vrijwilliger Arjan van de Schaaf overleed afgelopen zomer zeer onverwachts op tragische wijze en was actief in de kantine en schoonmaakploeg.

Vervolgens werd stilgestaan bij Rintje Dijkstra die in augustus op 87-jarige leeftijd overleed. Dijkstra was de grondlegger van bouwbedrijf Dijkstra Draisma. Bouwgroep Dijkstra Draisma is al jarenlang de hoofdsponsor van Broekster Boys en Rintje zat tot enkele jaren geleden trouw bij Broekster Boys op de tribune. De naam van dit bouwbedrijf staat inmiddels op menig shirtje van diverse sportverenigingen. De minuut stilte voor aanvang van deze wedstijd was indrukwekkend.

Broekster Boys speelde in de geschiedenis maar twee keer eerder tegen Be Quick. 10 jaar geleden was de laatste confrontatie toen er in de beker 0-0 werd gespeeld. Slecht enkele spelers van beide teams waren toen ook van de partij. Broekster Boys had zich goed voorbereid op het spel van Be Quick. Be Quick speelt met hoog gepositioneerde backs, heeft veel voetballend vermogen in de ploeg met veel "lopende mensen" Broekster Boys probeerde de opbouw te verstoren door hoog druk te zetten maar dat kost natuurlijk enorm veel kracht. Maar Broekster Boys speelde het spel uitstekend.

Door geloof in een goed resultaat werd door de inspanning en het blijven spelen van het eigen spel het een aantrekkelijke wedstrijd voor de kijkers. Voetballend waren de gasten wel wat in het voordeel maar de beste kansen waren er voor Broekster Boys. Keeper Barkhuis speelde een belangrijke rol toen hij, met gevaar voor lijf en ledematen twee fantastische pogingen van Hedgar Hoekstra wist te elimineren. Daarnaast wist ook Riemer Hoekstra zich te onderscheiden toen hij een snoeihard schot van Helbig nog net over de lat wist te tikken. De rust werd bereikt met de 0-0.

Na rust hetzelfde spelbeeld en leek Broekster Boys op voorsprong te komen. Het schot van de uitstekend spelende Frits Dantuma leek de hoek in te vliegen maar de lange Barkhuis wist met zijn vingertoppen een doelpunt te voorkomen. Na rust brachten beide trainer een aantal wisselspelers in.

Be quick hield druk op het spel. Jan Bruin moest vooral wisselen op verse krachten in te brengen om het spel van de tegenstander te blijven verstoren. Invaller Vincent Hoekstra vond het net maar de voorzet kwam helaas uit buitenspelpositie. Even later werd zijn trap van een meter of 30 nog net door de ver voor zijn doel staande Barkhuis tot corner verwerkt. Het laatste kwartier was zwaar voor de Broek. De tegenstander probeerde toch iets te forceren en de thuisploeg moest zich in de laatste fase van de wedstrijd vooral concentreren op het verdedigende vermogen. Het koste veel kracht maar het collectief van Broekster Boys sleept uiteindelijk dik verdiend een punt binnen. Gezien de kansen verdeling mocht Be Quick daar misschien wel het meest tevreden mee zijn want de Harense keeper kreeg meer werk te doen dan Hoekstra. Al met al konden beide teams wel leven met de 0-0 uitslag.

Volgende week speelt Broekster Boys opnieuw een thuiswedstrijd. Het gepromoveerde Roden komt dan op bezoek. Beide verenigingen stonden nog nooit eerder tegenover elkaar. Het is de taak aan het trainersduo Bruin/ Dantuma om hun team opnieuw scherp aan de wedstrijd te laten beginnen want de punten worden dit jaar niet cadeau gedaan.