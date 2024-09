Zwaargewonde na mogelijk steekincident in Drachten

zo 29 september 2024, 11.37

DRACHTEN - Een man is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een (mogelijk) steekincident in Drachten. De politie kreeg rond 10.15 uur een melding hiervan en ging met spoed ter plaatse.

In een woning aan de Theo van Doesburgstraat werd het slachtoffer aangetroffen. Deze werd uiteindelijk met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het slachtoffer gewond raakte, is vooralsnog onbekend. "Op dit moment is het nog onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een steekincident. We doen onderzoek wat er precies is gebeurd en gaan in gesprek met eventuele getuigen." zo laat de politie weten.

De omgeving van de woning is door de politie afgezet in verband met het opgestarte onderzoek naar de exacte toedracht.

