Gezellige Burendag in Kollum

regionaal za 28 september 2024, 18.58

KOLLUM - In Oostenstein in Kollum is zaterdag Nationale Burendag gevierd. 's Middags vanaf 15.00 uur kwamen de bewoners samen in de nieuwe feesttent. Er werden deze dag verschillende activiteiten gehouden.

Zoals elk jaar werd een taartbakwedstrijd gehouden waarbij 3 prijzen waren te winnen. De kinderprijs was voor Marrit, de mooiste taart was van Silke en Ilse, de smaakvolste taart had Esther gemaakt. De winnaars kregen allemaal een leuke prijs overhandigd.

Ook was er een viswedstrijd voor de jeugd en werden er versierde palen gemaakt. De dag werd afgesloten met een gezellige BBQ.

FOTONIEUWS