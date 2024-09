Ruim 50 oude Fiat 500's in Garyp voor de Fryske Wâldenrit

Auke Iedema za 28 september 2024, 15.23 regionaal za 28 september 2024, 15.23

GARYP - In Garyp, maar ook in de regio, was het zaterdag een komen en gaan van oude Fiat 500's. Vanuit alle hoeken van Nederland hadden ruim 50 eigenaren van Fiatjes zich aangemeld voor de Fryske Wâldenrit. Deze startte en eindigde in Garyp.

Italiaanse auto

Vanaf 1957 tot 1977 bouwde Fiat in het Italiaanse Turijn verschillende types Fiat 500. Een veel geziene auto in het straatbeeld van Nederland toentertijd. Klein, praktisch en met een mooi design. Door de jaren heen is deze verschijning op de Nederlandse wegen steeds unieker.

De organisatie was in handen van Willemien van Rangelrooij-Bekkema. Ze rijdt al jaren in een Fiat 500 en haar Fiatje is met haar trotse eigenaresse lid van de Fiat 500 Club Nederland. Deze club is zeer actief en organiseert jaarlijks vele toertochten en evenementen.

'Club naar Garyp gehaald'

Omdat er vanuit het Noorden bekeken weinig evenementen zijn besloot Willemien samen met Thijs om de club naar Garyp te halen. Een jaar voorbereiding ging vooraf aan deze dag.

Rondrit

Vanaf 10 uur waren alle Fiatjes te bewonderen op het parkeerterrein van dorpshuis it Geahûs in Garyp. Rond 10.45 uur vertrokken ze voor een rit van zo'n 90 km door het prachtige coulissen-landschap van de Fryske Wâlden. In de loop van de middag verzamelde iedereen zich weer bij It Geahûs.

