Bestuurder (18) vlucht na ongeval in zijn woonplaats

regionaal za 28 september 2024, 10.32

MAKKINGA - Een 18-jarige automobilist uit Makkinga sloeg vrijdagnacht op de vlucht nadat hij brokken maakte in zijn woonplaats. Dat gebeurde aan de Bercoperweg.

De man was na het eenzijdige ongeval te voet gevlucht.

De jongeman werd korte tijd later door de politie aangehouden. Hij had onder invloed van alcohol achter het stuur gezeten. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd. Na verhoor is de verdachte heengezonden.

Het is strafbaar om een plaats van ongeval te verlaten.