Werkzaamheden aan riolering Oliemolenstraat in volle gang

lokaal nieuws vr 27 september 2024, 13.32

DRACHTEN - De werkzaamheden aan de riolering in de Oliemolenstraat zijn momenteel in volle gang. De straat wordt in fases aangepakt, wat betekent dat delen van de straat tijdelijk worden afgesloten voor verkeer. Fase 1 en 2 zijn inmiddels succesvol afgerond, en afgelopen week is gestart met fase 3A en 3B.

Dit betekent dat de Oliemolenstraat vanaf de inrit van het Philipsterrein tot aan het Moleneind NZ afgesloten is voor doorgaand verkeer. Ook het Moleneind NZ is tijdelijk niet toegankelijk voor verkeer. Er zijn omleidingsroutes aangegeven voor het verkeer.

De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond op vrijdag 29 november 2024.