De Grote Taaldag op basischool OBS De Mienskip in Buitenpost

lokaal nieuws vr 27 september 2024, 12.52

BUITENPOST - Basisschool OBS De Mienskip in Buitenpost vierde woensdag de Grote Taaldag, een feest dat volledig in het teken stond van taal. De dag begon feestelijk op het schoolplein, waarbij de leerlingenraad de officiële opening van de Bibliotheek op School verzorgde.

Tevens ontving de Mienskip met trots de hercertificering als drietalige school. Tijdens deze dag stond het vak taal centraal in alle klassen. Van lezen in een "leesslinger" tot een bezoek van kinderboekenschrijver Annet Jacobs en een voorstelling van Janneke Brakels.

De Bibliotheek op School

In samenwerking met de lokale bibliotheek wilde de Mienskip het leesplezier en de leesmotivatie van leerlingen versterken. Het belang van lezen kon niet worden overschat: het bevorderde taalvaardigheid, verrijkte de woordenschat en stimuleerde de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De "Bieb op School"-aanpak helpt scholen om hun doelen op het gebied van leesonderwijs te bereiken, met deskundige leesconsulenten, een breed en divers aanbod aan boeken en een omgeving die dagelijks uitnodigde tot lezen.

Na de officiële opening had de gehele school tegelijkertijd aan elkaar voorgelezen uit - uiteraard - een nieuw boek uit de collectie. Verder kwam schrijfster Annet Jacobs langs om in de groepen 5 tot en met 8 het leesplezier verder aan te wakkeren. Ze gaf de leerlingen een kijkje achter de schermen van het schrijverschap en beantwoordde hun vragen. Voor de jongere kinderen (groepen 1 tot en met 4) was er een vrolijke voorstelling van Janneke Brakels, waarmee de feestvreugde compleet werd.

Hercertificering drietalige school

De Mienskip vierde ook de hercertificering als drietalige school. Deze erkenning onderstreepte het belang van meertaligheid, waarmee leerlingen niet alleen hun taalvaardigheid in het Nederlands, Fries en Engels ontwikkelden, maar ook hun culturele bewustzijn. Meertaligheid bood kinderen de kans om flexibel te denken en verschillende perspectieven te begrijpen. Albert van der Tuin (projectleider meertalig onderwijs) was enorm trots op de eigen methodiek die de school de afgelopen jaren had ontwikkeld: "Het actief gebruiken van de talen stond centraal, waarbij alles was gekoppeld aan realistische en betekenisvolle activiteiten. De leerlingen maakten bijvoorbeeld een kookvlog in het Engels of Fries. Hierbij kwamen ook 21e eeuwse vaardigheden zoals creatief denken en ICT aan bod."

De Mienskip werd door de jury zelfs genoemd als een heuse 'voorbeeldschool': een fantastisch compliment! De dag werd passend afgesloten met Fryske sûkerbôle en Engelse drop – een viering van zowel taal als cultuur.