Tweehonderd jongeren 'op de vlucht' voor politie en handhaving

regionaal vr 27 september 2024, 9.44

DRACHTEN - Het jaarlijkse 'jachtseizoen' in Drachten zorgde donderdag voor een spannende editie. Zo'n 200 jongeren deden hun best om niet 'getikt' te worden door politie en handhaving, waarbij sommigen zelfs de sloot insprongen of zich verstopten in de bossen om aan hun achtervolgers te ontkomen.

Elektrische fietsen en fatbikes waren dit jaar niet toegestaan; de deelnemers mochten zich alleen lopend of op een gewone fiets verplaatsen.

Tijdens het spel moesten de jongeren bandjes verzamelen op vijf locaties verspreid over Drachten: de klimtoren in het Slingerpark, de speeltuin in De Drait, naast de Jumbo supermarkt in de Drait, bij de kinderboerderij en bij wijkcentrum de Skammel.

Vooral het laatste stempelpunt bleek een uitdaging te zijn voor de deelnemers. De wijk Trisken waar de Skammel zich bevindt, heeft maar enkele toegangswegen en kon daardoor eenvoudig door politie en handhaving worden afgesloten. Voor de deelnemers was het daardoor extra lastig om het wijkcentrum zonder gezien te worden, te bereiken.

Het jachtseizoen is al bijna een jaarlijkse traditie geworden in Drachten. Ook dit jaar waren er jongeren die uit handen van de politie wisten te blijven. Het is onbekend hoeveel.

FOTONIEUWS