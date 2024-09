Hardleerse Damwâldster (23) blijft dronken autorijden

BURGUM - Een 23-jarige inwoner van Damwâld raakte vorige week vrijdag in Burgum zijn auto kwijt aan de politie. Het rijbewijs van de Damwâldster was in juli in Dokkum al ingevorderd omdat hij onder invloed van alcohol reed.

Enkele weken later werd de man opnieuw van de weg gehaald, nu vanwege een snelheidsovertreding. Daarbij bleek dat hij zowel met een ingevorderd rijbewijs als opnieuw onder invloed van alcohol reed.

Vrijdag zag een agent de man rond 15.00 uur door Burgum rijden, waarbij wederom bleek dat hij onder invloed van alcohol en met een ingevorderd rijbewijs reed. De ademanalyse resulteerde in een uitslag van 755 µg/l.

Er is proces-verbaal opgemaakt en de auto is in beslag genomen.