De Slotplaats wint de publieksprijs en restaurantprijs Gaia Green Award 2024

lokaal nieuws wo 25 september 2024, 14.29

BAKKEVEEN - De Slotplaats in Bakkeveen heeft de Publieksprijs en de restaurant prijs van de Gaia Green Award 2024 gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan horecazaken die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid.

Het is een mooie beloning voor het harde werk van het team van De Slotplaats, dat zich al jaren inzet voor een groene en lokale bedrijfsvoering.

De Gaia Green Award gaat naar horecagelegenheden die duurzaamheid, lokaal ondernemen en het terugdringen van hun ecologische voetafdruk hoog in het vaandel hebben staan. De Slotplaats, gelegen in het prachtige natuurgebied van Bakkeveen, viel op door hun gebruik van biologische en lokale producten en de samenwerking met duurzame leveranciers uit de buurt.

Citaat van de jury

De jury was onder de indruk van de veelzijdige aanpak van De Slotplaats. "Ze laten zien dat je op een duurzame manier een restaurant kunt runnen, met respect voor de natuur én met een geweldige beleving voor je gasten. De inzet om hun impact op het milieu te verkleinen is echt bewonderenswaardig," aldus de jury.

Reactie van de eigenaar

Eigenaren Mieke Rijnbeek en Jouke-Piet Drijfhout zijn ontzettend blij met de prijs: "Het is een mooie erkenning voor ons team, onze gasten en onze leveranciers. Voor ons is duurzaamheid niet alleen belangrijk voor de toekomst, maar iets waar we nu al verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Deze award geeft ons extra motivatie om verder te gaan met onze groene ambities."

Over De Slotplaats

De Slotplaats is gevestigd op een historisch landgoed in Bakkeveen, waar natuur, cultuur en lekker eten samenkomen. Het restaurant staat bekend om haar duurzame aanpak en trekt natuurliefhebbers, gezinnen en fijnproevers. Met het winnen van de Gaia Green Award versterkt De Slotplaats haar positie als een pionier op het gebied van duurzame horeca in Nederland.