Friese Dorpenatlas en dorpsbiografieën feestelijk van start in Eanjum

lokaal nieuws wo 25 september 2024, 14.25

EANJUM - Wat is van waarde in de Friese dorpen en steden? Wat willen we beschermen, welke waarden kunnen we bij het maken van plannen voor de toekomst inzetten? Voor het ophalen daarvan slaan de provincie Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân nu eerst de handen ineen.

Gedeputeerde Sijbe Knol opende dinsdag de Friese dorpenatlas in Eanjum. Dit gebeurde tegelijk met de aftrap voor de dorpsbiografieën van Noardeast-Fryslân door wethouder Hanneke Jouta. Dat is uiteraard geen toeval; de dorpenatlas wordt namelijk gevoed met informatie van gemeenten en inwoners.

Noardeast tekent verhalen op

Het optekenen van verhalen doet de gemeente samen met dorpsbewoners, Landschapsbeheer Friesland en Werkend Landschap. Alles wordt gebundeld en dat zorgt voor een mooie onderlegger bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. In Eanjum wordt bijvoorbeeld op initiatief van het dorp gewerkt aan het herstel van de dijkcoupures.

Hanneke Jouta: "Wy neame de weardefolle plakken en ferhalen 'ús goud'. Wat wy noch net ûntdutsen hawwe, wolle wy mei ynwenners 'opgrave'. By nije plannen en ûntwikkelingen pakke wy dan de skatkiste fol skiednis, ferhalen en plakken derby en litte ús ynspirearje. Faaks binne der keppelkânsen."

Dorpenatlas toont geschiedenis, monumenten en kaarten van Friese dorpen en steden

Zo zijn ze bijvoorbeeld ingedeeld in twaalf dorpstypen: van terpdorp tot veenontginningsdorp. Verder zijn per dorp en stad zes kaartlagen van 1850 tot heden te zien. Daarmee kan je de groei in de loop van de tijd zien. Gedeputeerde Sijbe Knol vindt het delen van waardevolle verhalen en plekken belangrijk: "It helpt by it meitsjen fan plannen. Oft it no giet om in kuierpaad of in fyzje fan it doarp, de atlas ynspirearret en jout rjochting."

Foto's, verhalen en kennis van inwoners en andere gemeenten zijn van grote waarde voor de dorpenatlas. Het is een levend document dat door samenwerking steeds verder groeit. Kijk op www.dorpenatlas.frl en draag bij.