Wethouder in gesprek met leerlingen van De Wâldiik over Global Goals

lokaal nieuws wo 25 september 2024, 14.04

BOELENSLAAN - Wethouder Jelle Boerema van Achtkarspelen bracht woensdag een bezoek aan basisschool De Wâldiik in Boelenslaan om met de leerlingen in gesprek te gaan over de Global Goals. De leerlingen ontvingen van de wethouder de 'Global Goals leskist'.

Deze leskist is bedoeld om basisschoolkinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de Global Goals. De gemeente Achtkarspelen is een Global Goals-gemeente, wat betekent dat zij zich inzet voor een duurzame wereld, zowel lokaal als wereldwijd.

Spelend leren over duurzaamheid

De leskist bevat tal van educatieve materialen, zoals spelletjes, een voorleesboek, films, liedjes en weetjes over onderwerpen als afval scheiden. Het doel is om de leerlingen op een speelse manier bewust te maken van duurzaamheid. Zo leren ze door het "Welles-Nietes memory" over de Junior Global Goals en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. "Met de leskist willen we kinderen leren hoe ook zij kunnen bijdragen aan een duurzame wereld, hoe we samen de wereld een beetje mooier kunnen maken, te beginnen op hun eigen school en in hun eigen omgeving," aldus wethouder Jelle Boerema.

Global Goals week

De Global Goals (ook bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om van de wereld een betere plek te maken tegen 2030. Van 20 tot en met 29 september is het Global Goals week. Tijdens deze week is er extra aandacht voor de Global Goals. De gemeente Achtkarspelen hecht er waarde aan om ook de jongste generatie bewust te maken van hun rol hierin.