Libbe en Tjimkje van der Molen uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

regionaal wo 25 september 2024, 13.11

SURHUISTERVEEN - Libbe van der Molen en Tjimkje van der Molen Wiersma zijn woensdag maar liefst 60 jaar getrouwd. Loco-burgemeester Jelle Boerema bracht het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren namens de gemeente.

Libbe van der Molen en Tjimkje Wiersma leerden elkaar kennen in Rottevalle. Meneer van der Molen is hier geboren en getogen en mevrouw Wiersma verhuisde hier naartoe toen zij zestien was. De ontmoeting vond plaats tijdens een wandeling, iets dat toentertijd vrij gebruikelijk was. Na een aantal wandelingen kregen de twee verkering en na vier jaar stapten ze in het huwelijksbootje. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Inmiddels is de familie uitgebreid met zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Na de trouwerij trok het echtpaar Van der Molen in hun zelfgebouwde woning in Rottevalle. Meneer was werkzaam in de bouw en werkte de eerste vijftien jaar van zijn werkzame leven in het bouwbedrijf van zijn vader 'Gebr. Van der Molen'. Mevrouw werkte voor haar huwelijk op kantoor bij de melkfabriek in Drachten, daarna zorgde ze voor het huishouden en de kinderen. Toen die wat ouder werden pakte ze haar werkzame leven buitenshuis weer op en vond ze een baan op kantoor bij de school Lyndensteyn in Beetsterzwaag.

Meneer en mevrouw Van der Molen woonden zo'n 30 jaar in hun eerste huis. Daarna verhuisden ze, binnen Rottevalle, naar een bungalow. Tegenwoordig woont het paar alweer 10 jaar naar volle tevredenheid op hun huidige adres in Surhuisterveen. Hier werkt meneer nog graag wat in de tuin en is hij zo nu en dan wat aan het klussen.

Ook is er nog tijd voor andere hobby's. Het echtpaar houdt beide van lezen en puzzelen en ging er altijd graag op uit met hun caravan. De caravan is inmiddels verkocht, maar op vakantie gaan doen meneer en mevrouw nog steeds erg graag. Nu boeken ze vaak een hotel.

Het echtpaar woont zelfstandig en verkeert in goede gezondheid.

