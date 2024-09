Geen vervolging in zaak-Woodbrookers

KORTEHEMMEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om het onderzoek naar mogelijke mishandelingen in het inmiddels gesloten behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen te beëindigen. De officier van justitie constateert op basis van het onderzoek dat er geen sprake is geweest van strafbaar handelen.

In het behandelcentrum woonden jongeren met gedrag- en psychiatrische problemen.

Drie voormalige bewoners hadden zich in september en december 2023 gemeld bij de politie, waarbij zij medewerkers onder meer beschuldigden van het mishandelen van bewoners. Daarop startten politie en het OM een onderzoek. In dat onderzoek zijn meerdere dossiers bestudeerd en is een aantal voormalige medewerkers als getuige gehoord.

Grens strafrecht

De officier van justitie constateert dat er verschillende incidenten hebben plaatsgevonden in het behandelcentrum, waarbij medewerkers onder meer fysiek hebben ingegrepen. De vraag die moet worden beantwoord is of de medewerkers zich daarbij aan de toen geldende protocollen hebben gehouden.

De officier van justitie komt tot de conclusie dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord en dat de maatregelen die zijn toegepast de grens van het strafrecht dus niet hebben overschreden.

Protocollen

Medewerkers werden in dit behandelcentrum geconfronteerd met een specifieke doelgroep. Daarbij kon een situatie ontstaan waarin de veiligheid van de medewerker en anderen in het gedrang kwam. In zulke situaties was het soms noodzakelijk om fysiek in te grijpen. Medewerkers hebben daarbij mogelijk wel pijn toegebracht, maar bij hun handelen hebben zij gehandeld binnen de toen geldende protocollen.

Het fysieke ingrijpen diende op dat moment het doel van het krijgen van controle en was dus niet primair gericht op het veroorzaken van pijn of ongemak.

Gebrekkige zorg

Uit diverse rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd komt wel een beeld naar voren dat er verbetering nodig was in de kwaliteit en de veiligheid van zorg die in het behandelcentrum werd gegeven. Met name op de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Dat betekent volgens het OM echter niet dat er sprake was van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. De inspectie heeft haar toezicht op Woodbrookers enige tijd geïntensiveerd. Uiteindelijk heeft Jeugdzorg Friesland besloten de locatie te sluiten in mei van dit jaar.