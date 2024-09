Tijdelijk geen water door leidingbreuk bij werkzaamheden

regionaal wo 25 september 2024, 12.02

DRACHTEN - Bij werkzaamheden aan de Ampèrelaan in Drachten is woensdagmorgen een waterleiding geraakt. Hierdoor hadden woningen en bedrijven tijdelijke lagere waterdruk of zelfs geen water uit de kraan. Vitens is ter plaatse gekomen om het lek te dichten.

Het is niet bekend om hoeveel aansluitingen het precies gaat die last hebben van deze leidingbreuk. Vitens waarschuwt voor de kans op bruin water voor de getroffen huishoudens en bedrijven nadat ze storing is opgelost. Dit zal naar verwachting rond 14.45 uur zijn.