Eerste vislift van Friesland geeft slimme kijk op vissen

regionaal di 24 september 2024, 17.54

GYTSJERK - Via de nieuwe vislift, de eerste van dit soort in Friesland, in natuurgebied Bouwepet bij Gytsjerk zwemmen vissen straks ongehinderd heen en weer. Ook biedt de vispassage het Wetterskip Fryslân waardevolle informatie over de vissen die er doorheen zwemmen.

Woensdagmorgen plaatste dagelijks bestuurslid Monique Plantinga van Wetterskip Fryslân de ronde vispassage op z'n plek bij de ingang van het natuurgebied aan de Trynwâldsterdyk. Vissen komen tijdens hun leven veel hindernissen, zoals stuwen en gemalen, tegen.

Vislift

Door de aanleg van de vislift kunnen vissen straks ongehinderd heen en weer zwemmen tussen de boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten), de Bouwepet en het achterliggende gebied Ottema-Wiersmareservaat. De ronde vorm van de vislift past goed in de beperkte ruimte die op deze locatie beschikbaar is. In de intelligente vispassage worden de vissen geteld, bekeken en gemeten.

Ingebouwde camera

De vislift herkent met een ingebouwde camera elke vis die er doorheen zwemt; van kleine visjes zoals het vetje tot paling en snoek. De camera registreert welke vissoorten er in welke aantallen en lengtes, op welk tijdstip (dag/nacht en periode) en bij welke watertemperatuur en stroomsnelheid doorheen zwemmen.

De snelheid waarmee het water door de vispassage stroomt en het moment dat de vispassage werkt kunnen worden aangepast, zodat deze passen bij de vissoort en zijn migratieperiode. Zo heeft elke vis de beste mogelijkheid om te migreren.

Werking vislift

In de vislift zwemmen vissen tegen de stroom in via een ronde wokkel naar boven. De vislift wekt met een pomp een lokstroom op van de polder (Bouwepet) naar de boezem. Hiermee wordt de natuurlijke stromingsrichting van het water nagebootst. In het voorjaar willen vissen van nature tegen de waterstroom in optrekken naar paaigebieden (in de Bouwepet) en in het najaar met de stroom mee naar dieper water (de boezem).

