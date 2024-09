Brandweer redt twee wadlopers boven Nes

regionaal di 24 september 2024, 16.45

NES (NOARDEAST FRYSLAN) - De brandweer heeft maandagavond twee wadlopers gered vanaf het wad. Ze zaten tot hun middel vast in het slik, zo'n 200 meter buiten de zeedijk.

De brandweer van Ternaard en het oppervlakteredteam (OVRT) van Burgum werden voor het incident opgeroepen. Ook de KNRM kwam later met een boot ter plaatse.

De twee wadlopers hadden het geluk dat ze met een lampje aan konden geven waar ze waren. Ze zaten zo'n 20 meter buiten de strekdam tot hun middel in het slik en konden geen kant meer op. Al ploeterend en klauwend wisten de brandweermensen bij de wadlopers te komen en hun te bevrijden.

De twee wadlopers verbleven enkele dagen in het vogelwachtershuisje op de Engelsmanplaat en ze wilden naar huis. Een gids was een stuk met ze meegelopen maar deze keerde terug naar het vogelwachtershuisje toen de twee mannen door de geul waren. Hoewel ze een kompas bij zich hadden, raakten ze de weg kwijt in de regen en kwamen ze vast te zitten in het slik.