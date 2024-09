Oranje Comité Kollum bruist met nieuwe plannen

regionaal zo 22 september 2024, 12.22

KOLLUM - Het Oranje Comité Kollum maakt een frisse start met een nieuw bestuur en een reeks plannen voor het komende jaar. Na meer dan 15 jaar toegewijde inzet heeft Jettie Teeninga het voorzittersstokje overgedragen aan Jannie de Vries uit Kollum.

Samen met bestuursleden Annemieke Fleury, Sjoukje de Vries en Aafke Poelstra vormt zij het nieuwe team dat Kollum en omstreken gaat verrassen met bruisende activiteiten.

Eén van de eerste vernieuwingen is de lancering van een geheel vernieuwde website. Inwoners worden uitgenodigd om een kijkje te nemen op www.oranjecomitekollum.nl en zich te laten inspireren door de aankomende evenementen.

Het Oranje Comité kijkt vooral uit naar de terugkeer van de populaire versierde optocht, die volgend jaar weer op de agenda staat. Vanaf 1 oktober kunnen enthousiaste deelnemers - of het nu gaat om collega's, buurten, vriendengroepen of gezinnen - zich aanmelden via de website.

Naast de optocht staat er een vol programma gepland voor Koningsdag, met onder andere een aubade, een speciaal ouderenprogramma, een kinderfestival en een sfeervol muziekfestival. Om al deze activiteiten gratis te kunnen blijven aanbieden, is extra financiering nodig. "De geplande collecte in maart blijft bestaan, maar we hebben komend jaar toch wat extra geld nodig om alles te kunnen blijven financieren," legt Jannie de Vries uit. Daarom organiseert het comité op Valentijnsdag, 14 februari 2025, een speciale bingo met zowel een kinder- als een volwassen-editie.