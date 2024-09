Illegale aanleg watergang Gaastereiland direct stilgelegd

regionaal do 19 september 2024, 11.19

DRACHTEN - Het graven van een nieuwe watergang op het Gaastereiland bij Drachten is vrijdag 13 september 2024 direct stilgelegd. De eigenaren hadden geen vergunning voor de werkzaamheden.

Milieudienst Fumo onderzoekt ook de stort van zand, dat afkomstig is van een perceel aan de Werf in Drachten, even verderop. Daarvoor geldt een meldplicht, waaraan wel zou zijn voldaan. Wetterskip Fryslân is ook bij het onderzoek betrokken.

ELP-raadslid Yntze de Vries kaartte het voorval dinsdagavond tijdens het vragenuur in Het Debat in Smallingerland aan. Eerder had hij al technische vragen over het onderwerp gesteld, maar daar kwamen vrijdag de illegale graafwerkzaamheden tussendoor gezeild.

Nadat De Vries er vrijdag van hoorde, trok hij bij de gemeente aan de bel, die op haar beurt de Fumo informeerde. "Het werk is toen direct stilgelegd", aldus wethouder Hartogh Heys.

De graafwerkzaamheden kunnen nadelig voor de natuur uitpakken, betoogde ELP-raadslid De Vries. Hij wees op de aanwezigheid van bevers in het gebied, terwijl er ook een paartje fazanten op het Gaastereiland rond scharrelt.

Wethouder Hartogh Heys wilde in zijn beantwoording niet in detail op de kwestie ingaan, omdat betrokken personen anders traceerbaar zijn. Hij wacht het onderzoek van Fumo en Wetterskip Fryslân af en komt dan op korte termijn met antwoorden op alle vragen van de ELP.