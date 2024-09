Jong van rode reuzenkangoeroe laat zich zien

LEEUWARDEN - In AquaZoo bij Leeuwarden is het jong van de rode reuzenkangoeroes te zien in de buidel, nadat het hier maandenlang uit het zicht in verbleef om zich verder te ontwikkelen. Zo'n acht maanden geleden werd voor de eerste keer in jaren een jong geboren bij deze diersoort in het park.

De Kangoeroe baby's houden zich de eerste acht maanden na hun geboorte schuil in de buidel en komen eruit als ze voldoende gegroeid zijn. Naar de exacte geboortedatum is het gissen, omdat het jong direct na de geboorte in de buidel kroop.

Daar zoog het zich vast aan de tepel van de moeder en groeide het verder. Het geslacht is daardoor nog niet bekend. Hoofd dierenverzorging William Kreijkes: "In het najaar enten we de kangoeroes jaarlijks in, dus dan kunnen we ook het geslacht bepalen."

Het jong en de moeder maken het goed. Het jong zal de buidel binnenkort verlaten, naar verwachting. Het blijft moedermelk drinken tot het ongeveer een jaar oud is en klimt dan nog af en toe terug in de buidel. Naast de moeder en de vader behoort er nog een volwassen vrouwtje tot de groep in het park. De rode reuzenkangoeroes zijn van dichtbij te bekijken in het doorloopverblijf van AquaZoo.

Grootste buideldier

De rode reuzenkangoeroe is het grootste buideldier ter wereld: ze kunnen tot 90 kilo wegen en worden maximaal 1.20 meter groot. De mannetjes zijn te herkennen aan hun roodachtige vacht, waarmee ze zich onderscheiden van andere kangoeroes.

Vrouwtjes en jongen hebben een blauwgrijze vacht. Rode reuzenkangoeroes worden niet met uitsterven bedreigd, maar behoren wel tot een Europees managementprogramma om de populatie duurzaam in stand te houden.