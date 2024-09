Accolade en Lont leveren eerste 20 woningen op aan de Boterbloem

lokaal nieuws do 19 september 2024, 10.58

DRACHTEN - De eerste bewoner ontving donderdag de sleutel van zijn nieuwe woning aan de Boterbloem in Drachten. Een heugelijk moment, met de sleuteloverdracht is namelijk de allereerste woning in de nieuwe wijk Vrijburgh fase 2 opgeleverd.

De nieuwe bewoner, meneer Ganesh Thavarajaha vertelt: "Ik woon nu dichter bij mijn familie in een nieuwe energiezuinige woning. Dat voelt als een fijne nieuwe start."

Comfortabel wonen

De nieuwe woningen zijn energiezuinig, hebben zonnepanelen en zijn volledig elektrisch. Ze zijn geschikt voor een- of twee persoonshuishoudens en er is een tuin met berging. Bij de ene helft van de woningen ligt de keuken aan de tuinzijde. Bij de andere helft van de woningen ligt de keuken aan de straatzijde. Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers en een badkamer met een tweede toilet. Met een vlizotrap bereik je de zolder. De huurprijs zit onder de sociale huurtoeslaggrens.

Een nieuwe stap

Elze Klinkhammer, directeur-bestuurder van Accolade, vertelt: 'We zijn trots op de oplevering van deze eerste twintig sociale huurwoningen in de wijk Vrijburgh fase 2. Dit project is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de wijk en biedt betaalbare en energiezuinige woningen aan onze huurders. Het is het begin van een mooie gemengde wijk met huur- en koopwoningen'.

150 woningen

Er worden zo'n 150 woningen gebouwd in de wijk Vrijburgh Fase 2. Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier hierover: 'De ontwikkeling aan de Boterbloem is een mooie mix van diversiteit aan woningen voor verschillende doelgroepen. Waarmee we ook weer een aantal woningen kunnen toevoegen aan onze bestaande woningvoorraad. Zeker belangrijk in tijden van woningnood en lange wachttijden voor huurwoningen. Ik wens alle nieuwe bewoners in deze nieuwe wijk van Drachten dan ook veel woonplezier'.

Gevoel van thuis

Lont bouwde de woningen in opdracht van Accolade. Gerard van der Duim, directeur van Lont, is blij met de prestatie die het projectteam samen met toegewijde partners van Lont heeft neergezet. 'Het project is in zeer korte tijd ontwikkeld en gerealiseerd. Dit was alleen mogelijk dankzij een nauwe samenwerking tussen alle betrokken disciplines. Wij als bouwer vinden het ook belangrijk dat huurders zich thuis voelen. Dit gevoel van thuis wordt versterkt door de specifieke geveldetails die zijn toegepast. Diversiteit in kleur en metselverbanden zorgen ervoor dat iedere woning een eigen herkenbare uitstraling heeft. Bijzonder is ook dat we voor de gevelbekleding gebruik hebben gemaakt van hout afkomstig uit de renovatie van ziekenhuis Nij Smellinghe. Een mooi voorbeeld van circulariteit'.