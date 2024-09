Tytsjerksteradiel draagt historische stoelen over aan Stichting Piet de Vries

lokaal nieuws wo 18 september 2024, 16.17

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft zeven historische stoelen overgedragen aan Stichting Piet de Vries. Piet de Vries was een bekende Friese architect die in 1933 het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel ontwierp.

De stoelen hoorden bij zijn ontwerp en stonden nog altijd in het 'oude raadhuis'.

Burgemeester Jeroen Gebben was woensdag aanwezig om namens de gemeente de stoelen over te dragen aan Louis Lyklema, voorzitter van Stichting Piet de Vries.

Jeroen Gebben: "Regionale keunst en kultuer behâlde is tige wichtich en wy fine it moai dat wy as gemeente op dizze wize hjiroan bydrage kinne. De stuollen binne op harren plak by Stichting Piet de Vries. Sa is de sirkel rûn!". Louis Lyklema, voorzitter van Stichting Piet de Vries: "De stoelen vormen een tastbare herinnering aan het nalatenschap van Piet de Vries. Wij willen ze graag tentoonstellen."

De stichting krijgt de stoelen in bruikleen. Stichting Piet de Vries heeft als doel om het voormalige woon- en werkpand van Piet de Vries in Leeuwarden in stand te houden en het werk en gedachtengoed van de architect onder de aandacht te brengen.