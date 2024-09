Dokkum krijgt 28 woningen op groene stadsterpen met water

lokaal nieuws ma 16 september 2024, 17.53

DOKKUM - Wethouder Bert Koonstra gaf maandag met aannemer Klaas Jellema de aftrap voor het bouwrijp maken van het plan Tusken de Fearten. Dokkum krijgt daarmee 28 extra woningen, waarvan 16 vrijstaand en 12 twee-onder-een-kap.

Het plan is landelijk gelegen aan de westelijke rand van de stad. De woningen worden gebouwd op twee verschillende 'terpen', welke worden omringd door water en groen. Waterberging, ecologie en biodiversiteit zijn hier stevig verankerd.

Landelijk wonen in de stad

Wethouder Bert Koonstra noemt het plan in 'pronkje': "Hjir kinne minsken lanlik wenje, mar dochs yn in stêd. De wenningbouoanpak betsjinnet alle segminten. Wy seagen by de ynringearkomste al dat der in soad belangstelling wie foar dizze romme gesinswenten. Boppedat soarget dit plan ek wer foar trochstreaming yn oare parten fan de stêd of doarpen."

Lokale aannemers

Het plan Tusken de Fearten wordt samen met aannemer Jellema uit Dokkum ontwikkeld. Nu wordt eerst door Elzinga Wegenbouw uit Dokkum het grondwerk uitgevoerd. In het voorjaar van 2025 worden de riolering en de wegen aangelegd.

Informatie over kaveluitgifte volgt

De twee-onder-een-kapwoningen worden gebouwd en verkocht door Aannemingsmaatschappij Jellema. Er zijn daarnaast ook nog enkele vrije kavels. Heeft u belangstelling voor een twee-onder-een-kapwoning dan kunt u zich als belangstellende laten registreren bij Regiomakelaardij Dokkum.



De kavels voor de vrijstaande woningen worden grotendeels verkocht door de gemeente Noardeast-Fryslân. Heeft u belangstelling voor een bouwkavel dan kunt u zich als belangstellende laten registreren door een mail te sturen naar grondzaken@noardeast-fryslan.nl.

Als er meer bekend is over de kaveluitgifte wordt dat gepubliceerd op de gemeentepagina en op de gemeentelijke website. Belangstellenden worden ook via de mail geïnformeerd.