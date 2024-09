Man uit Noardeast (24) opgepakt voor diefstal bedrijfsauto

regionaal zo 15 september 2024, 8.35

LEEUWARDEN - Zaterdag rond 23.20 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een bedrijfsauto was gestolen vanaf de Noordersingel in Leeuwarden. Agenten hadden de gestolen auto snel aangetroffen en een 24-jarige inwoner van Noardeast-Fryslân kon worden aangehouden als verdachte.

De verdachte rook naar het inwendig gebruik van alcohol en was mogelijk onder invloed van middelen. De verdachte weigerde elke vorm van medewerking.

Het rijbewijs is ingevorderd en verdachte is ingesloten. De zaak is in onderzoek.