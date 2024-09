FNP Achtkarspelen bestaat 50 jaar

regionaal za 14 september 2024, 20.26

HARKEMA - De FNP Achtkarspelen bestaat 50 jaar. Het jubileum werd zaterdag gevierd in de Spitkeet in Harkema.

Precies 50 jaar geleden besloten een aantal bevlogen individuen dat het tijd was voor een fris, nieuw geluid in de gemeente Achtkarspelen. Ze vonden dat de stem van de gewone man en vrouw gehoord moest worden en dat er beleid moest worden gemaakt met oog voor het eigene van de 'Woudtsjers' en met respect voor hun taal en historie.

Wat begon als een eenmansfractie, de luis in de pels van de Raad, groeide uit tot één belangrijke partij in het college.

Waar het Fries in eerste instantie werd gezien als onhoffelijk, is het tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. "Iedereen mag zijn wie hij is en iedereen telt mee. Er is hard gewerkt om te komen waar we nu staan, maar het werk is nog niet klaar. Met behulp van onze leden, vrienden en mensen is het vuur nooit gedoofd." aldus de FNP.

