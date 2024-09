Snelheid Haadwei gaat omlaag naar 60 km/u

lokaal nieuws za 14 september 2024, 11.34

BROEKSTERWALD - De gemeente Dantumadiel is van plan om de maximum snelheid op de Haadwei tussen Damwâld en De Falom te verlagen naar 60 km/u. Er geldt nu nog een maximumsnelheid van 80 km/u.

De weg en het naastgelegen fietspad worden opnieuw ingericht. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2025. Voor aanwonenden en andere geïnteresseerden organiseert de gemeente een informatieavond op 23 september.

De Haadwei wordt smaller gemaakt en de maximumsnelheid wordt teruggebracht. Ook wordt de hoofdfietsroute tussen Damwâld en Feanwâlden vernieuwd. Het fietspad wordt breder gemaakt en krijgt zo weinig mogelijk obstakels, zodat er vlot doorgefietst kan worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden of de plannen bekijken? U bent 23 september van harte welkom vanaf 19.30 uur in dorpshuis de Pipegael, ds. Feitsmawei 1 in Broeksterwâld.

