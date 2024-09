Optocht met versierde feestwagens in Garyp

za 14 september 2024

GARYP - De komst van een ambulance na de optocht met versierde feestwagens in Garyp drukte een stempel op deze vrijdagavond. Er was iemand op een feestwagen gevallen en lichtgewond geraakt.

De allegorische optocht is één van de hoogtepunten van het dorpsfeest in Garyp. Het thema is dit jaar Game On. Dit betekent een gevarieerd programma van toneel, veel spelletjes, tentdienst, muziek en een optocht.

30 creaties

Donderdagochtend waren de 30 creaties al te bewonderen langs een route door Garyp. Vrijdagavond werd de optocht nog eens gehouden.

Thuisgebracht

De onwel geworden persoon is uiteindelijk door het ambulancepersoneel thuis gebracht. Het is onbekend wat de oorzaak was van de onwelwording.

