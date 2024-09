Hoorzitting in Dantumadiel over opvang asielzoekers

regionaal vr 13 september 2024, 10.24

DAMWALD - Op dinsdag 24 september wordt er in de gemeente Dantumadiel een hoorzitting georganiseerd over de opvang van asielzoekers. Het gaat om de uitwerking van de Spreidingswet die in februari is ingegaan.

De gemeente wil graag de mening van haar inwoners horen alvorens er op 1 oktober een besluit genomen wordt. Er zijn vijf mogelijkheden bedacht en maximaal twee opties zullen na het besluit verder uitgewerkt worden.

Opvang van 8 amv'ers (door Nidos) en een doorstroomlocatie voor 50 statushouders die in afwachting zijn van een huis in de regio NOF (Noordoost-Fryslân) 1 locatie voor maximaal 150 vluchtelingen (asielzoekers) 1x100 plekken, 2x48 of 3x32 Dantumadiel heeft 10 dorpen, per dorp 10 vluchtelingen opvangen) Wat als we niets doen?

Inwoners van de gemeente kunnen tijdens de hoorzitting inspreken en hun ideeën meegeven aan de gemeenteraad. Alleen mensen uit de eigen gemeente kunnen inspreken. Klik hier voor meer informatie.

Poll: Welk scenario is het beste in Dantumadiel?