Garagebox ontruimd na vondst drugsmiddelen

regionaal wo 11 september 2024, 15.40

DRACHTEN - Bij een controle van 28 garageboxen aan het Helmhout in Drachten zijn dinsdag in twee boxen overtredingen geconstateerd. De gemeente Smallingerland controleerde de boxen aan het Helmhout samen met onder andere de douane op ongeoorloofde praktijken en naleving van wet- en regelgeving.

De controleactie werd op touw gezet omdat er vaak weinig zicht is op wat zich in de garageboxen afspeelt.

Illegaal vuurwerk en patronen

In één box troffen de controleurs illegaal vuurwerk en 9mm patronen aan. Deze zijn in beslag genomen.

Box met geheime ruimte

In de andere box bleek een verborgen ruimte te zijn en troffen de controleurs chemicaliën en andere zaken aan die gebruikt kunnen worden voor drugsproductie of voor het maken van explosieven. Ook lag er een handleiding voor het bewerken van vuurwapens.

De laatste box is met spoed ontruimd en op last van de burgemeester gesloten. De boxen aan het Helmhout zijn in particulier gebruik. De gebruikers werden 's ochtends geïnformeerd over de controle en gevraagd de garagebox te openen.

"De controles passen in een brede aanpak van de gemeente en veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan. De komende tijd zullen vaker gezamenlijke controles plaatsvinden." zo laat de gemeente Smallingerland weten.

