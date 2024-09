Echtpaar Kloetstra-Meeter viert diamanten huwelijk

regionaal wo 11 september 2024, 15.37

BURGUM - Dirk Kloetstra en Dirkje Kloetstra-Meeter vieren woensdag hun 60-jarig huwelijksjubileum. Ter ere van deze bijzondere mijlpaal bracht burgemeester Jeroen Gebben om 13.30 uur een bezoek aan het echtpaar.

Meneer en mevrouw Kloetstra ontmoetten elkaar in 1959 tijdens het Pinksterfestival, georganiseerd door muziekvereniging Bernlef in Noardburgum. Ze kregen verkering in 1959, waren verloofden in 1961 en zijn op 11 september 1964 in Leeuwarden getrouwd. Samen kregen zij drie kinderen. Inmiddels bestaat hun familie uit vier generaties, met acht kleinkinderen en één achterkleinkind.

Meneer Kloetstra werd geboren op 14 maart 1939 in Noardburgum, waar hij opgroeide aan de Dokter Ypeylaan. Hij begon als jonge man met werken bij tuinkwekerij Frisia in Burgum en werkte daarna nog jarenlang bij de Noppert betonfabriek in Sumar. Hier bleef hij tot aan zijn pensioen.

Mevrouw Kloetstra, geboren op 17 december 1941 op het vrachtschip van haar ouders in Klazienaveen, groeide op in een familie met schippers. Al op jonge leeftijd hielp ze haar vader bij zijn werk. Zo ging ze bijvoorbeeld met hem naar de schippersbeurs in Leeuwarden om vracht aan te nemen. Ze was een goede hulp voor haar vader, want hij kon niet lezen en schrijven. Na de lagere school werkte mevrouw een aantal jaren als hulp in de huishouding bij huisarts Eggink in Leeuwarden. Later ging ze aan de slag als verzorgende in verpleeghuis Nieuw Toutenburg aan de Zomerweg te Noardburgum. Tenslotte werkte ze ook nog een paar jaar bij de zuivelfabriek CCF in Leeuwarden. Na de geboorte van haar eerste zoon stopte ze met werken, om zich op het gezin te richten.

In hun vrije tijd waren meneer en mevrouw Kloetstra fervente watersportliefhebbers. Met hun zelfgebouwde boot verkenden ze de Friese wateren en volgden ze elke zomer het skûtsjesilen, een passie die ze ook aan hun kinderen doorgaven. Met het verstrijken van de jaren merkte het echtpaar dat het varen met de boot langzamerhand lastiger begon te worden. Uiteindelijk besloten ze, op hoge leeftijd, om er mee te stoppen: de boot is nu definitief aan de wal vastgeknoopt.

