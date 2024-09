Indrukwekkende musical Titanic in De Lawei te Drachten

tech & media wo 11 september 2024, 13.32

DRACHTEN - Na het succes van Oorlogswinter, Fame en Ciske de Rat komt Elzer Producties dit seizoen met de indrukwekkende musical Titanic. Op 4 en 5 oktober 2024 is de musical te zien in de grote zaal van schouwburg De Lawei in Drachten.

Met prachtige muziek en teksten van Maury Yeston en een grote getalenteerde cast van 43 acteurs belooft het een groot spektakel te worden. De kaartverkoop is gestart.

Stap aan boord van het grootste passagiersschip van 1912, vol dromen, op weg naar de 'American Dream'. Beleef het leven aan boord, verdeeld over drie klassen: de welgestelden in de 1e klasse, de zakenmensen in de 2e klasse en arbeiders in de 3e klasse.

Wanneer het schip een ijsberg raakt, onthult zich een tragedie van klassenverschillen. Deze meeslepende musical, met prachtige muziek en teksten van Maury Yeston, brengt dit onvergetelijke verhaal tot leven. Ontdek de waarheid achter de ondergang van de Titanic.

Over de makers

Het fundament onder de musical zijn de prachtige liederen en teksten van Maury Yeston, en vertaald naar het Nederlands door Daniel Cohen. Regisseur Dani Heres Dominguez haalt het uiterste uit de cast – een mix van professionals en gedreven ambitieuze amateurs. Dit doet hij samen met muzikaal leider Dominique Elzer-Rombouts, Noah Mollet als choreograaf en Lisette Seubring als dance captain. Titanic de Musical is een productie van Elzer Producties uit Drachten.