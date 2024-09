Crosstrailloop van Sportclub Fytris in De Westereen

sportnieuws wo 11 september 2024, 13.28

DE WESTEREEN - Op zaterdag 21 september 2024 staat de Crosstrailloop van SC Fytris gepland. Een prachtig en gevarieerd loopparcours wordt uitgezet op sportpark de Wieken in De Westereen.

Het parcours is onverhard met diverse hoogteverschillen. Een heerlijke sportieve uitdaging voor de loper die van een uitdaging houdt. Er wordt een ronde van ongeveer 2,5 kilometer uitgezet, de loper bepaalt zelf hoeveel rondes er worden gelopen met een maximum van 12,5 kilometer.

Of je nu een doorgewinterde trailrunner bent, of gewoon wilt genieten en een uitdaging aangaan, iedereen is van harte welkom.

Op de Facebook pagina van de SC Fytris is aanvullende informatie te vinden. De start is om 13.00 uur, inschrijven vanaf 12.00 uur in het clubhuis van Otto Ebbens. Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl