'Komst Konikpaarden brengt landbouw in Noardeast in gevaar'

Auke Iedema di 10 september 2024, 17.50 regionaal di 10 september 2024, 17.50

EANJUM - De gemeente Noardeast-Fryslân is niet blij met de komst van 55 Konikpaarden in de droge graslanden van Ezumakeeg bij het Lauwersmeer. Eind augustus werd de gemeente overvallen door het besluit van het ministerie van Landbouw.

De 55 Konikpaarden zijn dinsdag vanuit het Oostvaardersveld nabij Lelystad verplaatst naar het gebied Ezumakeeg in het Lauwersmeergebied. Minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft dit besluit genomen.

Grote klis

De aanleiding hiervoor is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 9 juli 2024. Met de aanwezigheid van de grote klis (een plant) in het Oostvaardersveld komt de gezondheid van de Konikpaarden in gevaar. Ze kunnen oogontstekingen of -letsel oplopen door te grazen tussen de grote klis. De minister van Landbouw werd daarbij opgedragen om binnen twaalf weken een oplossing te vinden.

Brief aan minister

​"Wij hebben grote moeite met uw besluit om de Konikpaarden naar onze gemeente te verplaatsen. Wij voelen ons overvallen omdat Staatsbosbeheer hierover niet van tevoren met ons heeft overlegd. We hebben zorgen over de gevolgen voor het dierenwelzijn in het Lauwersmeergebied en ook daarbuiten." zo laat het college van B&W nu in een brief aan minister Wiersma weten.

Verplaatsing probleem

"Wij voorzien dat de problematiek van het Oostvaardersveld met de uitvoering van het besluit verplaatst zal worden naar onze gemeente." aldus het college. Er bestaat een angst dat met de komst van de paarden ook de gebiedsvreemde grote klis geïmporteerd wordt.

'Meenemen'

"Het gebied Ezumakeeg maakt onderdeel uit van het Lauwersmeergebied waar nu de grote klis niet groeit. Met de verplaatsing van 55 Konikpaarden kan niet worden uitgesloten dat plantmateriaal en zaad van grote klis door de paarden wordt 'meegenomen'. En dat heeft negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn in het Lauwersmeergebied. De grote klis kan ook gaan groeien op (aangrenzend) landbouwgebied, in de nabijheid van paarden- en rundveehouderijen en op gemeentelijke grond zoals wegbermen."

Gevaar

De hoogwaardige landbouw in de gemeente zou gevaar lopen als de grote klis zich in Noardeast-Fryslân vestigt. Het hogere waterpeil in de winter zou bovendien negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van de paarden. De minister wordt opgeroepen om het besluit te heroverwegen.

In de brief wordt gedreigd met juridische stappen."Wanneer u de verplaatsing van de Konikpaarden doorzet, informeren wij de landbouwpartners in het gebied hierover. Wij zullen aan de hand van uw reactie beoordelen of wij eventueel juridische stappen zullen zetten. En als daar in de toekomst aanleiding voor is, stellen wij uw Ministerie aansprakelijk voor de schade die wij als gevolg van de aanwezigheid van de grote klis ondervinden."

