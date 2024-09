Leeuwarden boos over schending asielzoekers-afspraak door COA

tech & media di 10 september 2024, 15.47

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden heeft haar ongenoegen geuit over het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vanwege het niet nakomen van afspraken over de tijdelijke asielopvang in het WTC. De opvang van asielzoekers stopt nu op 5 januari 2025.

Begin september werd de gemeente geïnformeerd dat asielzoekers langer in de overlooplocatie verblijven dan afgesproken. In reactie hierop heeft het college van B&W een brief aan het COA gestuurd waarin ze het einde van de opvang in Leeuwarden aankondigen.

Het liefst had de gemeente de overeenkomst gelijk ontbonden maar dat zou kunnen leiden tot een 'kort geding'. Het college heeft wel aangegeven niet in te stemmen met een verlenging van de opvang na 5 januari 2025 (wanneer de huidige overeenkomst afloopt).

De gemeenteraad van Leeuwarden zal woensdagavond een informatieve bijeenkomst houden om de kwestie verder te bespreken.