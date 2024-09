Bedrijfsleider Eettuin ontkent beschuldigingen

BUITENPOST - Initiatiefnemer David Chelladurai weerspreekt de aantijgingen die tegen hem zijn gemaakt over de diefstal van geld. De Leeuwarder Courant wist hem te spreken te krijgen.

Volgens Chelladurai was het juist de huidige pachter die geld naar zijn eigen rekening doorsluisde en een dure kok aannam. Chelladurai zegt dat hij tot augustus de salarissen heeft uitbetaald. Eén werknemer wacht in elk geval nog steeds op salaris en hij heeft er een kleine 2 maanden gewerkt. Dat zegt een betrokkene die anoniem wil blijven. "Hij liegt waar je bij staat" is de reactie.

Eén ding is duidelijk. De toekomst van de Eettuin bij de Kruidhof in Buitenpost hangt aan een zijden draadje. De huidige pachter, Jairo Martinus, wil met het restaurant openblijven maar weet niet of dat nog haalbaar is in de huidige omstandigheden. Martinus werd pachter nadat Chelladurai de vergunningen bij de gemeente niet voor elkaar kreeg.

De politieke partijen in Achtkarspelen waren vorige week al op de hoogte gebracht van het nieuws dat WâldNet zondag bekendmaakte. De Eettuin startte op donderdag een crowdfunding om geld in te zamelen vanwege de 'oplichting'. De Eettuin kampt met een grote schuld als gevolg hiervan.

WâldNet sprak met diverse oud medewerkers en hun reacties zijn geplaatst bij het nieuwsbericht van zondag.

