Verdachte opgepakt in Appelscha voor overval in Oosterwolde

regionaal ma 9 september 2024, 18.00

APPELSCHA - Een 31-jarige man uit Beetsterzwaag is maandagmidag door de politie aangehouden op de Vaart Zuidzijde in Appelscha. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een overval aan de Weemeweg in Oosterwolde.

Deze overval zou zondagavond plaatsgevonden hebben. Of er wat is buitgemaakt bij de overval, is niet bekend.