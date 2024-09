Open dag bij het gerechtshof met rondleidingen en zittingen

tech & media ma 9 september 2024, 13.30

LEEUWARDEN - Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden houdt op zaterdag 14 september een open dag in het paleis in Leeuwarden. Medewerkers geven rondleidingen door het statige gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein en spelen een zitting na. Rechtbanktekenaar Petra Urban van De Telegraaf exposeert met tekeningen van beroemde zaken die ze heeft bijgewoond. Ze gaat ook live tekenen tijdens een zitting, waarbij het publiek kan meekijken op grote beeldschermen. De open dag is voor alle leeftijden en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.

Het gerechtshof

Bij het gerechtshof worden zaken in hoger beroep behandeld. Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan naar het gerechtshof gaan. Nederland telt vier hoven, waaronder het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Jaarlijks behandelt en beslist het hof in ruim 25.000 hoger beroepszaken van vier rechtbanken uit zeven provincies.

Zittingen

Raadsheren (rechters in hoger beroep) en juristen van het hof spelen tijdens de open dag een strafzitting na. De zitting verloopt precies zoals in het echt, compleet met raadsheren, een advocaat-generaal (een officier van justitie in hoger beroep), een slachtoffer en een verdachte met advocaat. Het publiek krijgt een goed beeld van hoe het eraan toe gaat bij de rechtspraak. Tijdens de zitting is er ook een moment om vragen te stellen. Er wordt tijdens de open dag drie keer een zitting van ongeveer een uur nagespeeld.

Rechtbanktekenaar Petra Urban

Rechtbanktekenaar Petra Urban gaat live tekenen tijdens de zitting die wordt nagespeeld. Haar tablet is gekoppeld aan de grote schermen in de zaal. Het publiek ziet zo de tekening tot stand komen. Urban exposeert ook met tekeningen van bekende zittingen die ze samen met Telegraaf-collega/verslaggever Saskia Belleman in het hele land heeft bijgewoond.

Rondleidingen

Medewerkers van het hof nemen bezoekers mee door de zittingszalen en gangen van het paleis en vertellen onderweg allerlei wetenswaardigheden en boeiende anekdotes. Ook het cellencomplex is onderdeel van de route en bezoekers kunnen het voertuig bekijken waarmee gedetineerden van en naar de gevangenis vervoerd worden. De rondleidingen starten in de centrale hal van het paleis. Er zijn geen vaste aanvangstijden voor dit unieke kijkje achter de schermen; meerdere keren per uur vertrekt er een groep.

Geschiedenis

De open dag valt samen met Open Monumentendag. Speciaal voor de gelegenheid neemt Tresoar in Leeuwarden een aantal zeer bijzondere documenten en boeken mee naar het paleis. Een medewerker van het historisch en letterkundig centrum is aanwezig om er alles over te vertellen. Tresoar bewaart het rijke archief van het hof in Leeuwarden. De collectie beslaat honderden boeken en documenten die teruggaan tot voor het jaar 1500. De bijzondere werken die tijdens de open dag te bewonderen zijn, hebben betrekking op de rechtspraak in Friesland en het paleis.

Geschiedenisliefhebbers komen verder aan hun trekken dankzij historicus Rik Jongbloed. Hij geeft in een van de zittingszalen een presentatie over zijn boek over de ontstaansgeschiedenis van het paleis, tot in de negentiende eeuw. Het boek verschijnt dit najaar.

Kinderactiviteiten

Voor kinderen zijn er de hele dag leuke activiteiten. Zo kunnen ze in toga op de foto, al dan niet zittend op een antieke rechterstoel, en ze kunnen zich laten schminken. Er is ook een letterspeurtocht door het paleis.

Loopbaanmogelijkheden

Wie nieuwsgierig is naar de carrièremogelijkheden bij het hof is van harte welkom om kennis te komen maken. Bij het hof werken raadsheren, griffiers en juristen, maar ook administratiemedewerkers, bodes, beveiligers en ICT-experts. Medewerkers van de afdeling HRM geven tijdens de open dag informatie over de vele loopbaanmogelijkheden.