Hardleerse Harrekiet (33) levert twee auto's bij politie in (in een week)

regionaal ma 9 september 2024, 10.10

HARKEMA - Een 33-jarige automobilist uit Harkema moest vrijdagochtend na een controle langs de Lândyk bij Drogeham zijn auto bij de politie inleveren. De Harrekiet werd rond 8.00 uur gecontroleerd omdat hij zonder handelaarskentekenplaten reed terwijl de auto op bedrijfsvoorraad stond.

Ook bleek tijdens de staandehouding dat de man met een ongeldig rijbewijs en onder invloed van drugs reed. Hij werd aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt. De auto werd in beslag genomen.

Vier dagen eerder was de man in Kootstertille ook al een auto aan de politie kwijtgeraakt. Door hard over een rotonde te rijden, viel zijn rijgedrag op, waarna bleek dat hij überhaupt niet had mogen rijden.