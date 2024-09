Harkema-Opeinde met speels gemak naar forse zege

Klaas Dijkstra zo 8 september 2024, 18.14 sportnieuws zo 8 september 2024, 18.14

FERWERT - Ook bekerwedstrijd nummer 2 is door Harkema-Opeinde in een ruime overwinning omgezet. Na de 4-0 zege tegen Holwerd van vorige week was het zaterdagmiddag Wardy dat met 1-8 over de knie ging. Hoewel er aan Harkemaster zijde nog best wel wat slordigheidjes vielen te noteren werd de belangrijkste missie die er vooraf was glansrijk behaald.

Dankzij de achtklapper hebben de groengelen zich in een prima uitgangspositie gemanoeuvreerd om in de volgende bekerronde te geraken. Een punt in het laatste groepsduel tegen het eveneens nog foutloze ASC volstaat.



Voetballen tegen een kelderklasser, dat betekent dat je moet waken voor onderschatting. Deze les krijgt Harkema-Opeinde op sportpark De Boppeslach al in de prille beginfase om de oren. In de vierde minuut is het Ate van der Kooi die op aangeven van Jonne Buursma Harkema-goalie Martin Alma kansloos laat en de score verrassend op 1-0 brengt.

Lang houdt de Ferwerter voorsprong geen stand. Als Sytze Wouda in minuut 6 handig langs zijn tegenstander snelt en goalgetter Kees Schotanus alleen voor het vijandelijke doel zet is het weer gelijk. Dan al wijst alles erop dat Harkema-Opeinde een ruime zege neer gaat zetten. Het is dan alleen wel zaak om de kansen om te zetten in doelpunten en juist dat gaat "De Heide" niet best af. Dat het bijna 40 minuten lang 1-1 blijft is geen klein, maar een groot wonder.

Toegegeven: de kopbal die Hille Postma in de 23ste minuut produceert uit een voorzet van Roan Alssema is ruimschoots de doellijn gepasseerd voor keeper Brend van der Kooi er een hand achter krijgt. Arbiter Visser heeft het allemaal niet gezien en kijkt naar zijn assistent van Wardy. Die houdt uiteraard de vlag keurig naar beneden en dat kan de beste man geenszins verweten worden.

Voor het overige vliegen er zeker een handvol doelpogingen over en naast het Wardy-doel en weet goalie Van der Kooi er een paar ballen uitstekend uit te houden. Het sluitstuk pareert doelrijpe inzetten van de voor de geblesseerde geraakte Jordy Veenstra ingevallen Andries From, van Hille Postma, Roan Alssema, Wytse Couperus en Kees Schotanus, maar zal er uiteindelijk net niet in slagen zijn team met een remise door de eerste helft te slepen.

In de 45ste minuut stuurt Hille Postma aan de rechterkant van het veld Andries From weg. De ragfijne voorzet die From hierna aflevert wordt van dichtbij door Alex van der Tuin meedogenloos in de touwen gejaagd.



Slaagt Harkema-Opeinde er in de eerste 45 minuten in om slechts tweemaal te scoren, na de pauze heeft het eenzelfde productie al na vier minuten bewerkstelligd. Bij beide doelpunten is Hille Postma de aangever. Eerst stelt de Harkemaster aanvoerder Andries From in staat zijn eerste officiële treffer voor Harkema-Opeinde te scoren. Drie minuten later zet Postma Alex van der Tuin vrij voor het Wardy-doel. Handig de keeper omspelend brengt Van der Tuin de stand op 1-4.

De mooiste goal van de middag vindt plaats nog voor de klok het uur is gepasseerd. Sytze Wouda neemt van 30 meter het doel onder vuur. In wat bijna een replica lijkt van zijn rake pegel twee weken eerder tegen Rijperkerk zeilt het leder prachtig in de kruising. Als Hille Postma vijf minuten later een hoekschop van Alex van der Tuin in de verre hoek ramt lijken de bezoekers zich met nog bijna een halfuur voor de boeg redelijk eenvoudig naar de dubbele cijfers te voetballen. De volledig uitgebluste Wardy-spelers gooien het vanaf dan steeds vaker op tijdrekken. Tegelijkertijd begint de hitte voor de Harekieten belemmerend te werken.

Als een nachtkaars lijkt te partij zo naar zijn einde te kabbelen, tot Harkema in de slotfase nog even aanzet en het duel een score meegeeft die beter past bij de kansenverhouding. Eerst is er een lange bal van Twan Polder die op wordt gepikt door Geert van der Tuin. Die is niet zelfzuchtig en geeft Jorryt Hoeksma de kans om de bal in het lege doel te schuiven. Twee minuten later sluit Kees Schotanus het doelpuntenfestijn dat hij zo'n 85 speelminuten eerder zelf is begonnen. Van dichtbij lepelt Schotanus een voorzet van Andries From doeltreffend tussen de palen.



Met alle respect voor het sympathieke Wardy, maar voor Harkema-Opeinde was er weinig eer aan te behalen tegen deze opponent. Er werd met 1-8 gewonnen. In geen enkel opzicht een beroerde uitslag natuurlijk, maar niemand in Harkema die er de polonaise voor ging lopen. Wat dat betreft is het mooi dat er komende week op iets meer tegenstand gerekend kan worden tegen ASC, weliswaar ook een vijfdeklasser, maar wel eentje die hoger aangeslagen moet worden dan Wardy. Ook ASC won namelijk de beide tot nog toe gespeelde bekerpotjes. Daarnaast is het weerzien met de Stynsgeasters een onvervalste streekderby.

Bij ASC zullen ze maar wat graag de hoger spelende streekgenoot beentje willen lichten. Over waar het duel wordt gespeeld is nog onduidelijkheid. Op papier staat ASC als thuisploeg, maar er zijn geluiden dat de velden op sportpark Easterbuorren nog niet worden vrijgegeven. Meer nieuws hierover zal ongetwijfeld volgen.