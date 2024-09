Bestelbus belandt op zijkant midden in weiland

FRIESCHEPALEN - Een bestelbus is zondagmorgen op z'n zijkant terechtgekomen in een weiland. Het ongeval gebeurde rond 9.20 uur op de Jan Gosses Wijk in de Wilp. De bestuurder raakte bij het ongeval ernstig gewond.

Door nog onbekende oorzaak raakte het voertuig van de weg, waarna deze in het weiland op z'n zij kwam te liggen. Politie, ambulance en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Ook de traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeval.

Het voertuig is op vier wielen gezet, waarna de bestuurder uit het voertuig is bevrijd. Vervolgens is de man met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

