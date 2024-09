Tientallen rollen hooi in vlammen op door broei

GORREDIJK - Een grote stapel met rollen hooi is in de nacht van zaterdag op zondag verloren gegaan. In de stapel was brand ontstaan door hooibroei. De brandweer van Gorredijk kwam ter plaatse aan de Alde Ie in Gorredijk om te blussen.

De vlammen waren zo groot dat ze vanaf de A7 te zien waren. Nadat de meeste vlammen waren geblust was het wachten op de kraan. Deze moest ter plaatse komen om de bult uit elkaar te halen.

Het nablussen van deze brand kan nog wel uren in beslag nemen. De schapen die in het weiland liepen hielden wijselijk afstand van de brandende bult hooi.

