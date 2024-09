Anjum loopt achter de feiten aan tegen Ouwe Syl

sportnieuws za 7 september 2024, 19.07

EANJUM - Zaterdagmiddag reisde de equipe van Tinus Huisma af naar Ouwe Syl. Voor de Anjumers een hernieuwde kennismaking met de Bildtkers. Immers, aan het begin van deze eeuw werden de degens regelmatig gekruist in competitieverband. Het leverde dikwijls doelpuntrijke ontmoetingen op.



Zaterdag na twaalf jaar dus opnieuw het affiche Ouwe Syl- Anjum. Op een prachtig ( vernieuwd) en zonovergoten sportpark liep Anjum telkens achter de feiten aan. De thuisclub , uitkomend in de vijfde klasse, bond letterlijk de strijd aan met de Kolkenfjildbewoners. Het zorgde voor enkele (te) pittige overtredingen.



De thuisclub kwam na een fel begin op een 1-0 voorsprong. Johan Boersma zorgde tien minuten na de openingstreffer voor de gelijkmaker. Iedereen maakte zich op voor een 1-1 tussenstand bij rust. Helaas voor de withemden dacht speler Wesley van Empel daar anders over. Anjum ging theedrinken met een bitter smaakje, want de rust werd aangevangen met een 2-1 achterstand.



Direct na de pauze scoorde Arjen Schregardus met een bekeken lobje voor de 2-2 op het scorebord. Anjum leek orde op zaken te stellen. Maar niets was minder waar. Nog geen 60 seconden na de gelijkmaker scoorde de thuisclub voor de derde keer. Weer stond Anjum op achterstand.



Halverwege de tweede helft was het verschil in de score één, ook werd de wedstrijd met een man minder gespeeld. Een Ouwe Syl speler werd met rood naar de kleed box gestuurd.

Anjum liet zich vervolgens het kaas van het brood eten. In plaats van zelf te scoren, met een man meer, deed de thuisclub dit in de slotfase twee keer met een man minder.



Conclusie van dit treffen is dat Ouwe Syl zaterdag a.s. aan een gelijkspel genoeg heeft ( thuis tegen VIOD) om als poulewinnaar door te gaan in de knock- out fase van het bekertoernooi.

Voor Anjum rest zich te revancheren tegen Blija ( thuis op ’t Kolkenfjild) om met een goed gevoel aan de competitie te beginnen op 21 september.