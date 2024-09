Dam Jaarsma Keamer vanaf nu te zien in De Spitkeet

Dam Jaarsma (1914-1991), geboren en getogen in Eastermar, is Nederlands grootste volksverhalen-verzamelaar. Vanuit Eastermar verzamelde hij zo'n 17.000 volksverhalen, voornamelijk in de Noardlike Fryske Wâlden. Volksverhalen (o.a. sprookjes, sagen) zijn verhalen die mensen elkaar mondeling overdragen. Harkema was een van de grote 'jachtgebieden' van Dam Jaarsma, waar hij bij 71, veelal oudere, inwoners 1967 verhalen totaal ophaalde, in een tijd dat de wetenschappers dachten dat het 'sprookje dood was'.

Met zijn enorme inzet bewees Jaarsma dat dit niet het geval was. Zonder zijn ongekende inzet en doorzettingsvermogen zou de verteltraditie, die sterk aanwezig was in de Wouden, verloren zijn gegaan en daarmee een belangrijk stuk cultuurhistorie van de streek.

Stichting Dam Jaarsma

Een groepje Eastermarders heeft in 2012 Stichting Dam Jaarsma opgericht, ter voorbereiding van een grootse viering van 100 jaar Dam Jaarsma in 2014. Daar is toen het fundament gelegd voor de opleving van verhalen vertellen, evenals aandacht voor werk en leven van de verzamelaar Jaarsma.

Behalve verhalen verzamelde hij onder meer moderne kunst, antieke (kinder)boeken en vele in onbruikbaar rakende gebruiksvoorwerpen, voorwerpen zoals in De Spitkeet te zien zijn. Ook was hij een productief schrijver en dichter. De nalatenschap van het Dam Jaarsmajaar is zo groot, dat dit verdere borging van het belang van Jaarsma's werk vraagt. Daarin past een permanente tentoonstelling in een museum.

Museum De Spitkeet

Zo kwamen Stichting De Friesch-Groningsche Heide, die museum De Spitkeet exploiteert, en Stichting Dam Jaarsma tot de wens voor nauwe samenwerking. Beide stichtingen kunnen elkaar versterken. Dam Jaarsma en Museum De Spitkeet passen immers goed bij elkaar.

Stichting Dam Jaarsma geeft in het volste vertrouwen haar materialen in permanente bruikleen aan De Spitkeet voor de nieuwe Dam Jaarsma Keamer, waar de sfeer te proeven zal zijn hoe Jaarsma intensief aan het werk was met de door hem verzamelde verhalen, waarnaar tot de dag van vandaag wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Verhalen vertellen heeft immers meer betekenissen dan uitsluitend vermaak.

Stichting Dam Jaarsma continueert haar werkzaamheden in Eastermar met de dorpsrondleiding vol verhalen en maatwerkprogramma's, al dan niet in samenwerking met de horeca.

