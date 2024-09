Particuliere berging op Centrale As gaat volledig mis

regionaal do 5 september 2024, 21.46

BURGUM - De berging van een Harley Davidson ging donderdagavond volledig mis op de Centrale As bij Burgum. De motor stond langs de autoweg ter hoogte van de Hillamaweg (richting Dokkum).

Omstreeks 21.30 uur werd de motor opgehaald in een blauwe auto met aanhangwagen. Een andere automobilist botste achterop de combinatie. De rode auto kwam na de botsing een tiental meters hoog op het talud tot stilstand.

Rijbaan afgesloten

Vanwege de afhandeling van het ongeval werd de Centrale As tussen Burgum en Hurdegaryp afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tientallen automobilisten hebben zo'n 45 minuten moeten wachten voordat ze er weer langs konden. De weg lag bezaaid met glas.

Geen gewonden

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Een ambulance kwam ter plaatse om mogelijke slachtoffers te behandelen. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De brandweer van Burgum heeft de weg schoongeveegd zodat de wachtende automobilisten weer door konden rijden.

Berger Boersma kwam ter plaatse om de zwaar beschadigde voertuigen weg te slepen. Even voor 23.00 uur was de berging voltooid. Het was daarna wachten op een veegauto om de autoweg helemaal schoon te maken. Tot dan was de rijbaan tussen Burgum en Hurdegaryp afgesloten voor het doorgaande verkeer.

FOTONIEUWS