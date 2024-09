Twee gewonden bij zeer grote brand in Leeuwarden

lokaal nieuws wo 4 september 2024, 5.24

LEEUWARDEN - In een portiekflat aan de Berkenstraat in Leeuwarden brak in de nacht van dinsdag op woensdag brand uit. De brand ontstond in de kelderboxen van het gebouw.

De brand brak rond 02.15 uur uit en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand en GRIP 1. Rond 03.50 uur werd het sein brand meester gegeven en werden de getroffen woningen geventileerd.

Het Mobiel Medisch Team heeft een aantal bewoners ter plaatse nagekeken, terwijl de rest opgevangen werd in een nabijgelegen scoutinggebouw. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.

De bewoners van de aangrenzende woningen konden diezelfde nacht nog terug naar huis, maar de zes woningen in de portiek met rookschade zijn voorlopig niet bewoonbaar. Voor deze 18 bewoners en een parkiet is tijdelijk ergens anders onderdak geregeld.