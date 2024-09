Balletje trappen met Foppe de Haan (81) in Dokkum

regionaal di 3 september 2024, 13.03

DOKKUM - Friese ouderen trapten maandag een balletje met Foppe de Haan (81) bij Be Quick Dokkum. Het was de allereerste Walking Football training van de oud-trainer van SC Heerenveen.

Onder begeleiding van voetballegende Foppe de Haan kwamen senioren bijeen om deel te nemen aan deze laagdrempelige vorm van voetbal. Het maatschappelijk initiatief heeft als doel om sociaal contact onder ouderen te stimuleren en een actieve leefstijl te bevorderen. De eerste dag eindigde met genoeg beweging in de benen en het ontstaan van nieuwe vriendschappen.

Walking Football training

Voormalig profvoetballer Foppe de Haan ging met de groep aan de slag om Walking Football goed uit te leggen. Aan de hand van praktische oefeningen kwamen de deelnemers in actie. De senioren, van verschillen de leeftijden met uiteenlopende voetbalervaring, deden actief mee en kregen het al snel onder de knie. "Ik was al bekend met Walking Football voordat ik hier kwam, het is gelukkig ook bij andere clubs opgezet, ook in het noorden. Voor veel deelnemers is het de mooiste dag van de week, of ze nou kunnen voetballen of niet. Na afloop lekker ouwehoeren. Het gaat vooral om het sociale aspect", aldus Foppe de Haan.

Ontmoeting en gezelligheid

"In de lokale krant had ik gelezen over deze walking football aftrap. Voor mijn conditie hoef ik het niet te doen, maar nadat mijn vrouw eind vorig jaar is overleden kan ik wel wat gezelligheid om me heen gebruiken. Jullie zien me volgende week dus zeker terug. Geweldig dat dit in Dokkum wordt georganiseerd!" , aldus Jenze Terpstra, deelnemer aan de eerste Walking Football training.

Naast het bevorderen van een gezonde leefstijl, is Walking Football geïntroduceerd om sociaal contact te stimuleren. Michael Amiabel van FC Mooiste Contact, benadrukt: "We zijn ontzettend blij met de opkomst en het enthousiasme van de deelnemers. Het is mooi hoe we als initiatiefnemers de Dokkumer kennis laten maken met de voetbalvorm en zorgen voor een wekelijks contactmoment."

Twaalf voetbalclubs

In totaal worden twaalf clubs door de KNVB ondersteund in de organisatie van Walking Football. Be Quick was als tweede aan de beurt. De komende maanden start de eerste training bij de andere clubs. Ook hier zal een bekende Walking Football ambassadeur aanwezig zijn om de training te geven en de demonstratiewedstrijd te begeleiden.