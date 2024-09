Pink Floyd Project oefent in Burgum voor unieke reünie in Ahoy

Jan Jelle Klomp ma 2 september 2024

BURGUM - De muzikanten van Pink Floyd Project oefenden deze week in Burgum voor een drie reünie concerten in Ahoy Rotterdam. Op 3, 4 & 5 september 1994 speelde Pink Floyd drie uitverkochte concerten in het Feyenoord stadion in Rotterdam. Het waren de laatste drie concerten van de band in Nederland.

Op exact dezelfde data nu zal Pink Floyd Project dezelfde concerten geven in Rotterdam. Elke dag wordt dezelfde setlist gespeeld van toen inclusief de bijbehorende lichtshow.

Repeteren in rustige Burgum

De muzikanten kwamen afgelopen week bijeen in een loods aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg om te repeteren. "Wy sochten in rêstich plak om te repetearjen en fia Jaap ha wy dizze loads fûn." zo laat tour-manager Wiebe Kootstra weten. De repetitiestudio is speciaal voor de band ingericht om de laatste puntjes op de i te zetten. Alle apparatuur wordt zondag naar Rotterdam verhuisd.

Van één naar drie shows

Journalist Wouter Bessels kwam twee jaar geleden met het idee om een reünie te houden. Hij was al langere tijd betrokken bij het Pink Floyd Project dat Friese roots heeft. Aanvankelijk werd één show ingepland maar omdat deze zo snel uitverkocht raakte, werd ook de repetitiedag een speeldag. Al snel werd er nog een derde avond bij gepland om op deze manier alle drie concerten op dezelfde data en met dezelfde setlists te spelen.

Imposant

André Becker uit Suwâld is één van de oprichters van Pink Floyd Project en hij was er in 1994 op zeventienjarige leeftijd bij. Het was zijn eerste concert en de show van de Britse band was zo imposant dat hij dat gevoel begin september op de planken wil brengen in Ahoy.

Na Ahoy gaat Pink Floyd Project in november een reünie concert geven in het teken van The Wall. Op 9 november 1989 viel de muur in Berlijn en dat is nu 35 jaar geleden. Daarna volgt een theatertour in Nederland onder de naam 'Wish you were here'.

