Harkema-Opeinde probleemloos langs Holwerd

Klaas Dijkstra zo 1 september 2024, 11.41

HARKEMA - Harkema-Opeinde heeft bij de start van de bekerwedstrijden aan de verwachtingen voldaan en kelderklasser Holwerd met een 4-0 nederlaag op zak naar huis gestuurd. Mocht de degelijk voetballende thuisploeg iets verweten worden, dan zal dat zijn dat er niet enkele doelpunten meer werden gemaakt. Dat dit niet gebeurde, was mede de verdienste van Holwerd-goalie Sybren Dol, die zeker een handvol prima reddingen - inclusief een gestopte strafschop - op zijn naam schreef.

Harkema-Opeinde maakt de intenties na het eerste fluitsignaal van de soeverein leidende arbiter Baron uit Frieschepalen direct duidelijk. Holwerd loopt vooral achter de bal aan en weet in aanvallend opzicht geen enkele vuist te maken. Spits Egbert Dijkstra is in de vijfde klasse doorgaans een gedegen goalgetter, maar tegen respectievelijk Twan Polder en Wytse Couperus krijgt Dijkstra op De Bosk geen poot aan de grond. Alex van der Tuin test als eerste de vijandelijke doelwachter.

Tot tweemaal toe ziet Van der Tuin een pegel stranden op de vuisten van keeper Dol. In de twintigste minuut is de 1-0 daar, een treffer die vanuit Harkemaster perspectief in gelukkige omstandigheden geboren wordt. Na een hoekschop van wederom Alex van der Tuin wordt een kopbal van Wytse Couperus in de verre hoek van de doellijn gehaald. Opgejaagd door inlopende Harekieten is het een Holwerd-verdediger die de bal over de eigen doellijn frommelt. Verder dan dit ene doelpunt komen de groengelen ondanks enkele aardige kansen niet, mede doordat Hille Postma in de 41ste minuut van dichtbij keihard op de lat mikt.

Mocht er in de wedstrijd ergens een fase zijn geweest waarin Holwerd op meer dan een verliespartij hoopte, dan was dit aan het begin van de tweede helft. Holwerd komt in dit tijdspanne enkele keren gevaarlijk opzetten. Meer dan een behoorlijke kans van Otto Hiddema, die op de vijfmeterlijn een voorzet van trainer/speler Piter van der Ploeg hoog over ramt, zit er voor de kleibewoners niet in.

Op dat moment is de score reeds opgelopen tot 2-0. In minuut 53 neemt Jordy Veenstra op aangeven van Geert van der Tuin het doel van zeker 20 meter onder vuur. Dat lijkt een opportunistische keuze, gezien de positie waarin Veenstra zich in bevindt. Tot verbazing van velen zeilt het schot met een merkwaardige curve via de binnenkant van de kruising in de touwen. Een knappe goal, nog voor het uur gevolgd door de 3-0.

Nadat een fraaie lob van Sytze Wouda op de lat uiteen spat, wordt het leder opgepikt door Hille Postma. Die lanceert met een prima steekpass Roan Alssema, die met een strakke schuiver zijn officiële debuut voor Harkema-Opeinde opluistert met een doelpunt. In de 74ste minuut vijzelt Kees Schotanus de productie van "De Heide" verder op. Een omhaal van Hille Postma richting de penaltystip is ogenschijnlijk een prooi voor de Holwerd-defensie. Schotanus denkt daar anders over, verovert dankzij goed doorzetten de bal en knalt gedecideerd raak. Holwerd heeft op dat moment allang de witte vlag gehesen. Dat de ploeg die het grootste deel van de middag figureert de wedstrijd niet laat ontaarden in een schoppartij, zoals regelmatig voorvalt, is een compliment waard.

Na 90 minuten is Holwerd tevreden met de draaglijke 4-0 eindstand, al mag het zoals eerder vermeld keeper Sybren Dol dankbaar zijn dat de score niet verder is opgelopen. Zeven minuten voor afloop bekroonde Dol een puike partij door een zelf verdiende strafschop van de heel aardig invallende Andries From - samen met Roan Alssema en Harm van der Heide officieel debuterend in het groen en geel - te stoppen.

Voor Harkema-Opeinde was het slechts een klein smetje op een zo goed als vlekkeloze middag. Dankzij de 4-0 zege nestelt Harkema zich aan kop van de bekerpoule naast ASC, dat donderdagavond in Ferwert Wardy met 0-4 klopte. Tegen datzelfde Wardy duelleert Harkema-Opeinde volgende week zaterdag op sportpark De Boppeslach. Alvorens dit treffen plaatsvindt wordt er dinsdag in eigen huis (aanvang 20.00 uur) eerst nog geoefend tegen het Suameer van trainer Jan van der Lei.